Samsun'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ilave tedbir alındığı duyuruldu.

Vatandaşların, koronavirüsün yayılmaması ve sağlıklarının korunması açısından kalabalık ortamlarda bulunmamalarının, sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerinin, ellerini sık sık yıkamalarının ve işi olmayanların dışarıya çıkmamalarının ve evde kalmalarının sık aralıklarla duyurusunun yapılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Marketler ve pazar yerleri ile yapılmış olan kısıtlamalara ek olarak, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararların il genelinde uygulanmasına, karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.