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Samsun'da çocuklara yazılım ve kodlama eğitimi

1 saat önce

Samsun'da 10 ile 16 yaş arasındaki çocukların bilgisayar yazılım ve kodunu öğrenmesi için eğitim programı düzenlendi.

Samsun'da çocuklara yazılım ve kodlama eğitimi, System.String[]
Samsun'da 10 ile 16 yaş arasındaki çocukların bilgisayar yazılım ve kodunu öğrenmesi için eğitim programı düzenlendi.
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi koordinesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliği ile 10 ile 16 yaş arasındaki çocukların bilgisayar yazılım ve kodunu öğrenmesi için eğitim programı gerçekleştirildi.
MMO Samsun Şubesi Başkanı Kadir Gürkan, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, yazılımın hayatın her alanında yer almaya başladığını söyledi.
Her sektörün mutlaka yazılım ve kodlamaya ihtiyaç duyduğunu belirten Gürkan, "Biz de çocuklarımıza yazılımı ve kodlamayı öğreterek bu konuya yönelmesini arzuladık. Çocuklarımız hangi sektörde çalışırsa çalışsın gelecekte mutlaka önlerine yazılım ve kodlama gelecektir. Erken yaşta bu konuda duyarlı olmaları Türkiye'de yerli yazılım ve kodlama alanının genişlemesini ve büyümesini sağlayacak. 3 hafta sürecek eğitimin ardından çocuklara eğitim sertifikası vereceğiz." dedi.
Konuşmanın ardından bilgisayar mühendisi Ömer Faruk Er ile Hanife Kurnaz, çocuklara bilgisayar yazılımı ve kodlaması hakkında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:55 Kaynak: AA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Makine Mühendisleri Odası, Samsun, Güncel
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