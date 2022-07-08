Samsun'da çocukların tartışmasına aileler karıştı: 1 kişi tüfekle vuruldu - Son Dakika
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Samsun'da çocukların tartışmasına aileler karıştı: 1 kişi tüfekle vuruldu

08.07.2022 15:35

Samsun'da çocukların tartışmasına aileler karıştı: 1 kişi tüfekle vuruldu Samsun'da 5-6 yaşındaki komşu çocukların tartışmasına ailelerde karışınca 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Samsun'da çocukların tartışmasına aileler karıştı: 1 kişi tüfekle vuruldu

SAMSUN - Samsun'da 5-6 yaşındaki komşu çocukların tartışmasına ailelerde karışınca 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Gözaltına alınan silahlı saldırgan mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5-6 yaşlarındaki komşu olan çocukların tartışmasına aileler karışınca kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerini darp ederken, M.İ.K.tüfekle ateş açarak C.S.'yi yaraladı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.S. ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da çocukların tartışmasına aileler karıştı: 1 kişi tüfekle vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da çocukların tartışmasına aileler karıştı: 1 kişi tüfekle vuruldu - Son Dakika
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