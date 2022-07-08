Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5-6 yaşlarındaki komşu olan çocukların tartışmasına aileler karışınca kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerini darp ederken, M.İ.K.tüfekle ateş açarak C.S.'yi yaraladı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.S. ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da çocukların tartışmasına aileler karıştı: 1 kişi tüfekle vuruldu - Son Dakika

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