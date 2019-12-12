Samsun'da çocukların ve gençlerin korunması için huzur operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da çocukların ve gençlerin korunması için huzur operasyonu - Son Dakika

Samsun'da çocukların ve gençlerin korunması için huzur operasyonu

7 saat önce

Samsun'da çocukların ve gençlerin etkileneceği her türlü zararlı faktörden uzak tutulması için huzur operasyonu düzenlendi.

Samsun'da çocukların ve gençlerin korunması için huzur operasyonu, System.String[]

Samsun'da çocukların ve gençlerin etkileneceği her türlü zararlı faktörden uzak tutulması için huzur operasyonu düzenlendi.


Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler, çocukların ve gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmeleri ve okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlenmesinin sağlanması amacıyla huzur operasyonu düzenledi.


Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı 167 ekip, 482 personel ile 318 umuma açık iş yeri, 734 servis aracı ve 250 okulun çevresinde yapılan aramalarda 3 bin 861 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kurusıkı mermisi ve 1 adet muşta ele geçirildi. - SAMSUN

Samsun, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:06 Kaynak: İHA
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