Samsun'da çocuklarını görmek isteyen baba polisten yardım istedi - Son Dakika
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Samsun'da çocuklarını görmek isteyen baba polisten yardım istedi

27.03.2022 20:14
Samsun'da çocuklarını görmek isteyen baba polisten yardım istedi

Samsun'da karısı tarafından eve alınmayan kişi, çocuklarının sağlığından endişe duyduğunu belirterek polisten yardım istedi.

Samsun'da karısı tarafından eve alınmayan kişi, çocuklarının sağlığından endişe duyduğunu belirterek polisten yardım istedi.

Alınan bilgiye göre, Canik ilçesinde karısı tarafından 5 gündür eve alınmayan N.A, polise başvurarak çocukları için endişe ettiğini belirtti.

Ailenin ikametine giden polis ekipleri, anne N.A'nın evin kapısını açmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekipler, 4. kattaki eve itfaiye merdiveni ile girerek, 8 ve 6 yaşındaki çocukları babaya teslim etti.

Anne N.A. ise sağlık kontrolü için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

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İtfaiye, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da çocuklarını görmek isteyen baba polisten yardım istedi - Son Dakika


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