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Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

04.08.2021 10:49
Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi, System.String[]

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından birçok ilçede yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilo 890 gram kubar esrar maddesi, 553 kök kenevir bitkisi, 5 gram bonzai maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından birçok ilçede yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilo 890 gram kubar esrar maddesi, 553 kök kenevir bitkisi, 5 gram bonzai maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ayvacık, Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü, Çarşamba, Asarcık, Canik, Terme ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma yapıldı. Ayvacık ilçesi Gürçam Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde yapılan arama neticesinde 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Salıpazarı ilçesi Kızılot Mahallesi'nde şüpheli 1 kişinin ev ve eklentilerinde dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 22 kök kenevir bitkisi ve 375 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Bafra ilçesi Eynegazi Mahallesi'nde şüpheli 3 şahsın evinde ve tarlasında yapılan arama neticesinde 104 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli kişi gözaltına alındı. Vezirköprü ilçesi Boğa Mahallesi'nde şüpheli 1 kişiye ait tarlada yapılan arama neticesinde 45 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 350 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli kişi gözaltına alındı. Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi'nde şüpheli 1 kişinin ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli kişi gözaltına alındı. Asarcık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde şüpheli 1 kişinin ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 150 gram kubar esrar maddesi ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde şüpheli 1 kişinin yapılan üst araması neticesinde 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli kişi gözaltına alındı. Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde şüpheli 1kişinin ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 19 kök keneviri bitkisi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli kişi gözaltına alındı. Çarşamba ilçesi Ömerli Mahallesi'nde şüpheli 2 kişinin ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 59 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli kişi gözaltına alındı. Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde şüpheli 3 kişinin yapılan üst araması neticesinde 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli kişi gözaltına alındı. Kavak ilçesi Beybesli Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ile ormanlık arazide dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan arama neticesinde 98 kök kenevir bitkisi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Toplam 12 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 4 kilo 890 gram kubar esrar maddesi, 553 kök kenevir bitkisi, 5 gram bonzai maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. - SAMSUN

Hisarcık, Kenevir, Samsun, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika


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