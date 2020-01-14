Samsun'da çöp kamyonunda bulunan cesetle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da çöp kamyonunda bulunan cesetle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da çöp kamyonunda bulunan cesetle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

19 dakika önce

Samsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan cesetle ilgili yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da çöp kamyonunda bulunan cesetle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan cesetle ilgili yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cesetle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kimlik tespit çalışmaları devam eden cesedin Iraklı bir kişiye ait olabileceği belirtildi.

İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokağı'nda iki gün önce akşam saatlerinde temizlik görevlileri, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşeti içinde parçalanmış ceset bulmuştu.

Polisin yürüttükleri çalışma sonucu cesede ait kol ve bacaklar da Çaykara Sokak'taki bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunmuştu.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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