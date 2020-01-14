Samsun'da çöp kamyonunda bulunan cesetle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan cesetle ilgili yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cesetle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokağı'nda 2 gün önce akşam saatlerinde temizlik görevlileri, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşeti içinde parçalanmış ceset bulmuştu. Polis ekiplerinin yürüttükleri çalışma sonucu cesede ait kol ve bacaklar da Çaykara Sokak'taki bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunmuştu.