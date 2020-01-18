Samsun'da çöp kamyonundaki cesetle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da çöp kamyonundaki cesetle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da çöp kamyonundaki cesetle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun'da çöp kamyonundaki cesetle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Samsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetten serbest bırakılırken, 11'i sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Irak uyruklu R.H.S.S. (36), karısı S.A.A.A. ve kardeşi S.H.S.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan cesedin Kareem Jabbar Salman Al Zabara (59) ait olduğu, cinayetin gasptan dolayı işlendiği tespit edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayda kullanıldığı değerlendirilen testere ve odun kesme motoru zinciri, öldürülen kişiye ait ikamet anahtarı, banka dekontları ve yanmış cüzdana da ekiplerce el konulduğu öğrenildi.

Samsun'da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta 6 gün önce akşam saatlerinde temizlik görevlileri, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşetinde parçalanmış ceset bulmuştu.

Polisin yürüttüğü çalışma sonucu cesede ait kol ve bacaklar da Çaykara Sokak'taki bir çöp konteynerinde poşette tespit edilmişti.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mahalle bakkalına giren iş insanı, vatandaşları sevince boğdu!
Çöp kamyonundan çıkan ceset soruşturmasında sır perdesi aralanıyor (2) Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış Bayrampaşa'da palalı saldırgan dehşeti! Bacağından vurularak yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 07:11:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da çöp kamyonundaki cesetle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]