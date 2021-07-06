Samsun'da çöpten elde edilen enerjiyle ısıtılan serada çiçekler açtı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yanına kurulan ve atıklardan elde edilen gazla üretilen elektrik enerjisiyle ısıtılan serada yetiştirilen çiçekler açtı,

Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, seranın atıklardan elde edilen gazla üretilen elektrik enerjisiyle ısıtıldığını, bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçildiği gibi ekonomiye katkı sağlandığını vurguladı.

Seranın Samsun'un yanı sıra Karadeniz Bölgesi'ne de hitap ettiğini aktaran Demir, "Serada yetiştirilen çiçekler, kamu kurum kuruluşlarının çevre düzenlemelerinden belediyelerin yaptığı park bahçe süslemelerine varıncaya kadar her alanda kullanılıyor. Ordu, Çorum, Sinop, Amasya ve Tokat'a 109 bin 512 çiçek gönderildi. Samsun, bölgenin tedarik merkezi konumuna geldi. Çöp sahasına kurulan sera ile katı atıktan elde edilen enerjiden ciddi gelir sağladık." ifadelerini kullandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen ise 3 bin metrekare alanda kurulu seranın 2 milyon 800 bin fide yetiştirme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Çöplerden elektrik elde ettiklerine dikkati çeken Tulumen, şunları kaydetti:

"Onun sonucunda ortaya çıkan daha düşük kalorili ısıyı seracılık faaliyetinde Samsun'u güzelleştirmede kullanıyoruz. Sadece şehrimizde değil, yetiştirdiğimiz çiçekleri bölge illere de göndererek bütçemize ciddi gelir sağlıyoruz. O çiçekler şu an rengarenk açtı. İlk etapta 6 farklı bitki türünü yetiştirdik. Atık ısıyla seranın iç ortam sıcaklığını 27 derecede sabit tutarak yıllık 600 kilovat saatlik enerjiyi tasarruf ettik. Türkiye'ye örnek çok verimli bir proje oldu. Evlerde düşünmeden attığımız organik atıklar şehrimizi süsleyen çok güzel çiçeklere dönüştü."