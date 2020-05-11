Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 iş adamının başlattığı "Çorbada Tuzumuz Olsun" kampanyası ile 6 bin aileye kumanya dağıtıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan veya dükkanını kapatmak zorunda kalan vatandaşlara destek olmak için yola çıkan iş adamları Bekir Keleşoğlu, Furkan Temel, Zeki Murcak, Emre Balcı, Bülent Dumlupınar, Fatih Acar, Kurtuluş Günay, Yücel Özden ve Ertan Avcı, "Çorbada Tuzumuz Olsun" kampanyası başlattı.

İş adamları, hayırsever vatandaşların da desteğiyle aldıkları gıda kolilerini Samsun'da 100 mahalledeki toplam 6 bin aileye dağıttı.

İş adamı Bekir Keleşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, amaçlarının koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günlerden geçen ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek olduğunu söyledi.

Samsun'da muhtarlar vasıtasıyla ihtiyaç sahibi aileleri belirlediklerini anlatan Keleşoğlu, "Gerçek ihtiyaç sahiplerini tek tek tespit ettik. Bu tespitleri yaptıktan sonra yakın çevremizdeki dostlarımıza durumu anlattık. Hatta tanımadığımız yardımseverler de bize kumanya gönderdiler. Sadece Samsun değil, Türkiye'nin birçok kentinden destek veren oldu. Hatta yurt dışında birçok dostumuz destek verdi. Yardımlar yerine ulaşmaya başladıkça aynı kentte yaşamamıza rağmen bilmediğimiz, hayal bile edemeyeceğimiz hayatlarla karşılaştık. Kimseyi rencide etmeden bu gördüklerimizi sosyal medya üzerinden insanlarla paylaştık. Paylaştıkça büyüdük." diye konuştu.

Kendilerine maddi ve manevi destek verenlere teşekkür eden Keleşoğlu, "Benim de 'çorbada tuzum olsun' diyen herkese teşekkür ederiz. Özellikle gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit etmekte 24 saat gece gündüz demeden bize yardımcı olan muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Ayrıca söz konusu yardımların dağıtılmasında bizlere kolaylık sağlayan, başta Samsun Valimiz Sayın Osmak Kaymak'a şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.