Samsun'da çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmini çalışması tamamlandı - Son Dakika

Samsun'da çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmini çalışması tamamlandı

Samsun'da 2020 yılı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmin çalışması tamamlandı.

Samsun'da 2020 yılı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmin çalışması tamamlandı.

Heybeliada'daki orman yangınından ilk görüntüler geldi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmini çalışmalarının, Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonunda ve komisyon üyelerinin katılımı ile 22 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde tamamlandığı aktarıldı.

Arazide yapılan söz konusu çalışmalara Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar, Ziraat Odaları, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odaları, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin katılımının sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fındık rekoltesinin 80 bin ton olarak tahmin edildiği' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 2020 yılı rekolte tahmininin 80 bin ton olduğu yönünde bir açıklamamız bulunmamaktadır. Çalışmalar sonucu oluşan komisyon raporu komisyon üyeleri tarafından imza altına alınarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza bildirilmiştir. 2020 yılı rekolte tahmini ile ilgili gerekli açıklamalar Tarım ve Orman Bakanlığımızca yapılacaktır."

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmini çalışması tamamlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 17:43 Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 12:21 İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:57
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
17:43
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu
16:33
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 18:38:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da çotanak sayımına göre fındık rekolte tahmini çalışması tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]