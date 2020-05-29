Samsun'da Cuma namazı sosyal mesafeli kılındı
Samsun'da Cuma namazı sosyal mesafeli kılındıSAMSUN'da buunan Büyük Cami'de vatandaşlar Cuma namazını sosyal mesafeye uygun şekilde kıldı.
Samsun'da Cuma namazı sosyal mesafeli kılındı
SAMSUN'da buunan Büyük Cami'de vatandaşlar Cuma namazını sosyal mesafeye uygun şekilde kıldı. Koronavirüs terbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı kararla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı. Samsun'da belirlenen camilerde bugün ilk Cuma namazı cematle kılındı. İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'de de vatandaşlar avluda çizgilerle belirlenen yerlere seccadelerini sererek namaz kıldı. Maske takan vatandaşlar arasında kılacakları yerler için 1,5 metre mesafe bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:34 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Cuma namazı sosyal mesafeli kılındı - Son Dakika
Son Dakika Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar