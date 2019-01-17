Son Dakika Haberleri: Samsun'da Cumhurbaşkanı Hazırlığı

Samsun'da Cumhurbaşkanı Hazırlığı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak Cumartesi günü yapılacak 'AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Samsun'da Cumhurbaşkanı Hazırlığı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak Cumartesi günü yapılacak 'AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

19 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Spor Salonunda düzenlenecek olan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve beraberindekiler hazırlıkları yerinde inceledi.

Mustafa Demir, tüm Samsunluları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Samsunlulara yakışır bir şekilde karşılayacaklarını belirten Demir, "Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlayacak olmanın onurunu ve gururunu bir kez daha yaşayacağız. Millete hizmet yolunda ömrünü adayan Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği yine Samsunlular verecektir. Cumartesi günü yapılacak olan Aday Tanıtım Toplantımıza tüm Samsunluları davet ediyorum" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

Samsun, Cumhurbaşkanı, Politika
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