Samsun'da "Dağlık Karabağ"ın işgalden kurtuluş sevinci - Son Dakika

Samsun'da, Azerbaycan'ın kendi toprağı Dağlık Karabağ'ı geri alarak Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin gururu ve mutluluğu yaşınıyor.

Vatandaşlardan Murat Kol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki 28 yıllık Ermenistan işgalinin sonlanmasının mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kazanılan zafere, Türkiye kazanmış gibi sevindiklerini vurgulayan Kol, "Kendi zaferimiz gibi kutluyoruz. Gururlu ve mutluyuz. Onlara sevgimizi gönderiyoruz. Dünya, Ermenistan'ın yaptığı soykırımı gördü. Türkiye İHA ve SİHA'lar ile stratejik bir destek verdi." dedi.

Gürol Bulut da 28 yıllık işgalin son bulmasının sevincini paylaştıklarını belirtti.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşların ve zulümlerin son bulmasını temenni eden İbrahim Temel ise, "Azerbaycan'ı tebrik ediyoruz. Bir Türk olarak mutlu ve gururluyuz. Tek millet iki devlet olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

"Türkiye zafer kazanmış gibi gururlanıyorum"

İsa Özbay da 28 yıllık işgalin ardından kazanılan zaferin kendisini sevindirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geç kalınmış bir zafer. Yıllardır işgal altında olan toprakların geri alınması, bir Türk olarak bizleri memnun etti. Türkiye artık güçlü bir devlet, Azerbaycan'ın her zaman yanında. Türkiye haksızlığa uğrayan tüm ülkelere yardım ediyor. Türkiye'nin SİHA ve İHA yardımı bizleri ayrıca sevindirdi. Bence İHA ve SİHA'lar, şimdiki zamanın ebabil kuşları. Sanki Türkiye zafer kazanmış gibi gururlanıyorum."

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprağını geri almasını gururla ve sevinçle karşıladıklarını anlatan Mehmet Kızıldağ da, "Azerbaycanlı vatandaşlarımız Dağlık Karabağ'da çok büyük sıkıntılar yaşadı. Azerbaycan, kendi topraklarını geri alarak büyük mutluluk yaşıyor. Onların sevinci bizim sevincimiz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz için her zaman savaşırız. SİHA ve İHA'ların etkisini de orada gördük. O da bizim için gurur kaynağı." ifadesini kullandı.