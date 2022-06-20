Samsun'da damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı - Son Dakika
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Samsun'da damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı

20.06.2022 17:16
Samsun'da damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı

Samsun'un Canik ilçesinde damperi açık kalan kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı.

Samsun'un Canik ilçesinde damperi açık kalan kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı.

Samsun-Ordu kara yolundan Samsun yönüne seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 55 AAK 223 plakalı kamyonun damperi, Belediyeevleri mevkisindeki viyadük üzerinde açıldı. Bunu fark etmeyen sürücü ilerlemeye devam etti.

Kamyonun damperi, bir süre sonra güzergahtaki yön tabelasına çarptı.

Tabelanın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri devrilen tabelayı parçalayarak yolu temizledi.

Çalışmaların ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı - Son Dakika
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