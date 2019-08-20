Samsun'da darp ve gasp iddiası
18 dakika önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi dövüp çantasını zorla aldıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:06 Kaynak: AA
'un İlkadım
ilçesinde bir kişiyi dövüp çantasını zorla aldıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şubesi ekipleri, Kale
Mahallesi Fuar Caddesi'ndeki otoparkın karşısında otomobilde oturan K.A'nın, yanına gelen Y.K. (17), Ö.T. (17) ve H.A. (17) tarafından dövülüp aracındaki çantasının zorla alındığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Polislerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu 3 kişi yakalanıp Çocuk Şubesine götürüldü.
Zanlılar, polisteki işlemlerin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar İstanbul Valiliği, Erdoğan'ın korumaları ile birlikte avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu döven polisler için kararını verdi