Samsun'da Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskında Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskında Irak
uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım
, Canik
ve Atakum
ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda, 2'si baba oğul olmak üzere Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:54 Kaynak: DHA
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