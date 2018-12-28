Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş Operasyonu 10 Gözaltı

Samsun'da Deaş Operasyonu 10 Gözaltı

48 dakika önce

Samsun'da DEAŞ operasyonu 10 gözaltıSamsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskında Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu 10 gözaltı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskında Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda, 2'si baba oğul olmak üzere Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:33 Kaynak: DHA

Irak, Samsun, Güncel
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