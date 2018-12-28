Samsun'da Deaş Operasyonu 10 Gözaltı
48 dakika önce
Samsun'da DEAŞ operasyonu 10 gözaltıSamsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskında Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun
'da DEAŞ operasyonu 10 gözaltı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskında Irak
uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım
, Canik
ve Atakum
ilçelerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda, 2'si baba oğul olmak üzere Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:33 Kaynak: DHA
Katiller, 17 Yaşındaki Çocuğu Banyoda Parçalayıp Çöpe Attı
Ekrem İmamoğlu, Metrobüs Yolcusunun Hayaline Tepkisiz Kalmadı: 93 Gün Kaldı
Son Dakika! Türkiye Tarihinde Bir İlk! Gümrükte Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu