Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu A.Y.S.S, F.N.H.A.O, B.S.S.S, B.S.H.O, B.H.S.S, F.G.H.A.O, F.Y.M.A.N, W.A.M.M, M.A.M.M. ve T.A.A.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Samsun 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.

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