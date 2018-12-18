Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da Deaş Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 Irak uyruklu zanlı yakalandı.

Samsun'da Deaş Operasyonu, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 Irak uyruklu zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Y.Y.I.I, Q.M.K.A. ve S.M.S.A. gözaltına alındı.

Dijital materyallerine el konulan şüpheliler emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:28 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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