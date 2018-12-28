Samsun'da Deaş Operasyonu
34 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak
uyruklu 10 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım
, Canik
ve Atakum
ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:12 Kaynak: AA
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