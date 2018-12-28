Samsun'da DEAŞ Operasyonunda 10 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde bu sabaha karşı 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu 10 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şahısların cep telefonlarına ve dijital envanterlerine incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Muhammer Ay/İHA)