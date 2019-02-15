Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da Deaş Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.

Samsun'da Deaş Operasyonu, System.String[]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 5'i Irak, biri Ürdün uyruklu
6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:24 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi

AK Partili Belediye Başkan Adayı, CHP'nin Sloganının İnternet Sitesini Satın Aldı Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 11:09:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]