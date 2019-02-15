Samsun'da Deaş Operasyonu
1 saat önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.
Samsun
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince İlkadım
ve Canik
ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 5'i Irak
, biri Ürdün
uyruklu
6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:24 Kaynak: AA
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