Samsun'da Deaş Operasyonu
14 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu İlkadım
ve Tekkeköy
ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
İki ilçede 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak
, 1'i Suriye
vatandaşı toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:29 Kaynak: AA
Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi
Aynı Otomobille 85 Kamu Görevlisini Dolandıran Çeteye Yönelik Operasyonda 38 Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı
Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam