Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da Deaş Operasyonu

2 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu R.S, M.O.A.R.A. ve H.S.M.M. gözaltına alındı.

Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Irak, Samsun, Güncel
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