Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da Deaş Operasyonu

2 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

Samsun'da Deaş Operasyonu, System.String[]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:44 Kaynak: AA
Irak, Samsun, Güncel
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