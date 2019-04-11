Samsun'da Deaş Operasyonu
2 saat önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:44 Kaynak: AA
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak
uyruklu 8 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Canik
ve İlkadım
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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