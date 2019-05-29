Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ operasyonu
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Samsun'da DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu, System.String[]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu M.T.D.D, O.A.A.A. ve Y.S.M.M. gözaltına alındı.
Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:39 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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