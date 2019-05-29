Samsun'da DEAŞ operasyonu
1 saat önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:39 Kaynak: AA
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak
uyruklu 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Atakum
ve İlkadım
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu M.T.D.D, O.A.A.A. ve Y.S.M.M. gözaltına alındı.
Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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