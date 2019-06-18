Samsun'da DEAŞ operasyonu
1 saat önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu zanlı yakalandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:51 Kaynak: AA
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak
uyruklu zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Atakum
ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu M.H.M.M. gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
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