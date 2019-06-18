Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ operasyonu
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Samsun'da DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu zanlı yakalandı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu, System.String[]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu M.H.M.M. gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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