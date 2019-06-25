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Samsun'da DEAŞ operasyonu

41 dakika önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu, System.String[]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hürriyet ve Unkapanı mahallelerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu M.S.M.T. ve A.A.R.R. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:03 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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