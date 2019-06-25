Samsun'da DEAŞ operasyonu
41 dakika önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:03 Kaynak: AA
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak
uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, İlkadım
ilçesi Hürriyet
ve Unkapanı mahallelerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu M.S.M.T. ve A.A.R.R. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
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