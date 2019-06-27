Samsun'da DEAŞ operasyonu
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Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:39 Kaynak: AA
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 2 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin İlkadım
ilçesi Hürriyet
ve Unkapanı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu M.S.M.T. ve A.A.R.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlıların, savcılıktaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.
Zanlılar, 2 gün önce gözaltına alınmıştı.
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