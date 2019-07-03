Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, İlkadım
ve Canik
ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak
uyruklu G.N.Y.S. ile Suriye
uyruklu M.A.A.A, M.A.A. ve A.A.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Emniyete götürülen zanlılardan G.N.Y.S, M.A.A.A. ve A.A.A'nın işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
M.A.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.