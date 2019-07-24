Samsun'da DEAŞ operasyonu
49 dakika önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu iki zanlı yakalandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:49 Kaynak: AA
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu iki zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, İlkadım
ve Tekkeköy
ilçelerinde, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak
uyruklu İ.Ş.A. ve J.A.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Bitlis'te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Adana'da 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen metil alkol operasyonunda 3 ton etil alkol ele geçirildi HDP'li belediyeye terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı S-400 sevkiyatı devam ediyor