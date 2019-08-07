Samsun'da DEAŞ operasyonu
1 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:09 Kaynak: AA
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, İlkadım
ve Canik
ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak
uyruklu B.Y.A.N, H.S.M.M. ve M.S.M.M. ile Suriye
uyruklu H.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
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