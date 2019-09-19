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Samsun'da DEAŞ operasyonu

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da DEAŞ operasyonu, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el kondu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, savcılık talimatıyla serbest bırakılarak sınır dışı edilmelerine karar verildi.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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