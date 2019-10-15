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Samsun'da DEAŞ operasyonu

13 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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