Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ operasyonu
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Samsun'da DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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