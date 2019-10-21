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Samsun'da DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 kardeş yakalandı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 kardeş yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Canik ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu B.M, O.M, ve M.M. isimli kardeşler gözaltına alındı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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