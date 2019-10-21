Samsun'da DEAŞ operasyonu
1 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 kardeş yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:20 Kaynak: AA
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 3 kardeş yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Canik ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu B.M, O.M, ve M.M. isimli kardeşler gözaltına alındı.
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