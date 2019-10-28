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Samsun'da DEAŞ operasyonu

19 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahlarında bulunan dijital materyallere el konuldu.

Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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