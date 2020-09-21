Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 Iraklı gözaltında - Son Dakika

SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 Irak uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü destekli olarak bu sabah İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 14 Iraklı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.