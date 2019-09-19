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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

38 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 2 kişiyi İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin evlerinde yapılan aramada dijital envanterler ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülen 2 kişinin sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
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