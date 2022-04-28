Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

28.04.2022 12:26
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Irak'ta bulundukları dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 2 şahsın yakalanmasına yönelik bu sabah 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Samsun, Terör, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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