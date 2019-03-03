Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş Operasyonu: 24 Gözaltı

Samsun'da Deaş Operasyonu: 24 Gözaltı

28 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 24 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Irak uyruklu oldukları ileri sürülen 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 DEAŞ şüphelisi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:19 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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