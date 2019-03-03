Samsun'da Deaş Operasyonu: 24 Gözaltı

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Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı

Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam