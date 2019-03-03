Samsun'da Deaş Operasyonu: 24 Gözaltı
11 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Irak
uyruklu oldukları ileri sürülen 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 DEAŞ şüphelisi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Muhammer Ay/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:31 Kaynak: İHA
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