Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

22 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:18 Kaynak: AA

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