Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı
22 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:18 Kaynak: AA
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