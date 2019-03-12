Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak
uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım
ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:38 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim
Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı
Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü
Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu