Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

33 dakika önce

Samsun'da düzenlenen DEAŞ operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da düzenlenen DEAŞ operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile ilgili İlkadım ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonunda Irak uyruklu R.S., M.O.A.R.A. ve H.S.M.M. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Irak, Samsun, 3. Sayfa
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