Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen DEAŞ operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen DEAŞ operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile ilgili İlkadım ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonunda Irak uyruklu R.S., M.O.A.R.A. ve H.S.M.M. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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