Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
46 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:34 Kaynak: İHA
'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda Irak
uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik Samsun'un Atakum
ve İlkadım
ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Atakum ilçesinde 1, İlkadım ilçesinde ise 2 Irak uyruklu gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 DEAŞ şüphelisi sorgulanmak üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM
) Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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