Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 kardeş gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları tespit edilenlere yönelik yaptıkları çalışmalarda 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu B.M., MM. ve O.M. adlı kardeşleri gözaltına aldı. Evlerde yapılan araştırmalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:56 Kaynak: İHA
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