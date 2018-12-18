Son Dakika Haberleri: Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Iraklı'ya Gözaltı

Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Iraklı'ya Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Iraklı'ya Gözaltı, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu Y.Y.I.I, QMKA ve S.M.S'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:45 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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