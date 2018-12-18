Samsun'da Deaş Operasyonu: 3 Iraklı'ya Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak
uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu Y.Y.I.I, QMKA ve S.M.S'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:45 Kaynak: İHA
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